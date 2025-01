Eile õhtul vannutati ametisse 47. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, keda on kirjeldatud kui ettearvamatut ja vastuolulist poliitikut.

Ka Tartu Postimehe tänavaküsitlusele vastajad leidsid, et uue presidendi võimuperioodi kohta on raske midagi ennustada, kuid teisalt loodeti, et Trump suudab maailma tuua rahu.