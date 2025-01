Mure segatud rõõmsa ootusega – mis saab kesklinna väljakust?​

Raekoja plats on küll ülikoolilinna absoluutne kese, kuid suurürituste ja paraadide korraldamiseks tarviliku linnaväljaku rolli on seni kandnud Vabaduse puiestee Kaarsilla ja turuhoone vahel ning sugugi mitte juhuslikult. Endisaegne turuplats on lai ja liigendamata, sobib kaitseliidu paraadiks, laulupeorongkäigu rivistuseks ja linnamaratoni stardipaigaks.