VIDEO Kõigest seitsmeaastane poiss teeb silmad ette endast vanematele mäesuusatajatele

Suusatamisega hakkas nüüdseks seitsmeaastane Kaaro Veide tegelema tänu oma emale Marju Villakule, kes nakatas ka lapse isa, ultrajooksja Hannes Veide selle spordiala pisikuga. Kaaro pani esimest korda suusad jalga oma sünnilinnas Tartus, täpsemalt Kassitoomel. Kuid aastate jooksul on poiss oskusi lihvinud ka välismaal.

Nii võtab Kaaro Veide sellelgi aastal osa Soome Moe Ski tuurist, mille puhul on tegu freestyle​'i sarjaga. Vanuse- ja tasemeklasse on seal mitu, kuid noorimate konkurentsilävi on mõeldud kuni 10-aastastele suusasõpradele. Otsest paremusjärjestust nii noorte puhul võistlusel ei määrata, kuid taset ja oskusi hindavad kohtunikud ikka.