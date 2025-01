Eesti kunstimuuseum on seadnud Tallinnas mitmes majas vaatajate ette muu huvitava hulgas kahe tartlanna piltide väljapaneku: Adamson-Ericu muuseumis on «Kaja Kärner. Sõprus ja aeg» ning Kumus «Kuidas kadus Tartu. Hilda Kamdroni traumatsüklid». Mõlemad näitused on avatud sügisest saati, kuid just praegu pakuvad mõlemad kunstihuvilistele uudislikku pinget.