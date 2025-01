Näitusele pandud joonistused valmisid ilust meie ümber ja uudishimust

Üks tema teoste esimesi suuremaid väljapanekuid on kaubamaja kolmandal korrusel äsja avatud. Näitusel «Kultuurmaastikud» on joonistuste sari eriilmelistest paikadest, tavadest ja karakteritest. Reeli Hansen on need teinud enamasti tindipliiatsiga, üks on hariliku ja kaks värvipliiatsiga.