Tartu turu nõukogu palkas uue juhi leidmiseks pealinna firma

Konkurss oli täiesti erapooletu ja personaliotsingufirma korraldatud, sest tahtsime leida parimad kandidaadid ning vältida seda, et keegi ei hakkaks nõukogule pärast näpuga näitama, sõnas Tartu turu nõukogu esimees Jaanus Kriisk. «Aeg-ajalt ikka meediast loeme, et äkki keegi andis kellelegi mingi töökoha. Sellist kahtlust ei saa meie puhul päevakorda tulla,» lisas ta.

Et konkurss oleks veel eriti erapooletu, pöörduti nimme Tallinna ettevõtte poole. Personaliotsingufirma palkamine läks maksma 3350 eurot (koos käibemaksuga). Kriisk ütles, et hind oli väga hea ning teenusega on ta samuti väga rahul.