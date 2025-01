Kolm meest plaadil, luulest ja muusikast rääkimata

Need kolm on muusik Mait Rebane, kes on andnud oma panuse plaadi valmimiseks vokaali, kitarri, klahvpillide ja rütmipillide, aga samuti seadete tegemise ja heli seadmisega, ökoloog Kristjan Zobel (vokaal ja kitarr) ning näitlejaharidusega juhtimiskonsultant ja koolitaja Ülo Vihma (vokaal, kitarr, klahvpillid).