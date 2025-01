Ma olen pärit Väike-Maarjast, see on väike alevik, Rakverest umbes 30 kilomeetrit. Ma olen seal üles kasvanud ja koolis käinud, Tartusse tulin esmajärgus selleks, et ülikoolis kirjandust õppida. Algul oli kindel plaan minna Tallinnasse ehitusinseneriks õppima, mul läks koolis reaalainetes väga hästi, aga samal ajal hakkas meeldima ka kirjandus kui õppeaine. Kui ma käisin abituuriumis Tartu ülikooli avatud uste päeval, tundsin kohe, et see on õige koht, kuhu tulla. Nii et see oli üsna viimase hetke otsus.