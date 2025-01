Kõrvallaual asub seade, mille abil püütakse tekstiili- ja puidujäätmetest ning saepurust luua uusi biokütuseid. Edasi astudes märgib Ivar Zekker, et näe, nad on teinud ka peedist trumli pesumasinale, pidades silmas üht tõepoolest trumlit, mille ehitamisel on appi võetud täpiline laste pudrukauss. Sellestki tõuseb abi biokütuste tootmisel jäätmetest.