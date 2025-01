juhtkiri Väikese küünla suur tähendus

Donald Trumpi peatne asumine USA presidendiks on viimasel ajal tekitanud tunde, nagu võiks eelolevatel kuudel Ukrainast midagi murrangulist oodata. Võib-olla on see tõesti nii. Me ei tea, mis juhtuma hakkab. Seda enam on meil siin Eestis tähtis hoida silm selge ja selg sirge. Ükskõik, mida globaalse haardega võimumehed kuskil ka ei otsustaks, on meie asi seista endistviisi õigluse ja vabaduse eest. Nii üksikuna kui ka kogukondlikult. Nii sõnades kui tegudes.