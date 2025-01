Kui möödunud aastal said rohkem raha programmid, siis sel aastal on kasvanud projektide toetused. Suurprojekte toetab linn tänavu 586 560 euroga ja see raha jaguneb 25 projekti vahel. Mullu, Euroopa kultuuripealinna aastal jagati suurprojektidele 100 191 eurot vähem.