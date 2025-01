VÄRSKE PODCAST Sõna tuleb sekka öelda, käsi külge panna

Esmalt pööratakse tähelepanu südalinna kultuurikeskuse planeerimise avalikele aruteludele ning kutsutakse tartlasi üles nendest aktiivselt osa võtma. Ehkki planeerimine võib tunduda esmapilgul igava bürokraatiana, on just praegu kõige õigem aeg sõna sekka öelda. Sellest sõltub, milline Tartu südalinn tulevikus välja näeb ning milliseid avalikke kultuuriteenuseid seal pakutakse. Hiljem on hilja.

Teiseks tuletavad ajakirjanikud äsja ilmunud olemusloo taustal meelde, et meie kõigi kohus on jõudumööda Ukrainat endiselt toetada – hoolimata sellest, et suur poliitika on olukorra varasemaga võrreldes veelgi ettearvamatumaks muutnud. Kuni ukrainlased ei väsi oma vabadust kaitsmast, ei tohi meie väsida abistamast.