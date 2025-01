Viltu vajunud maja korteriomanik: kogu töö ja vaev on läinud

Lubja tänava kortermajas on viis korterit, milles elanikud on veel vaid kahes. Maja eemalt vaadates ei ole aru saada, et see kuhugi vajunud oleks, aga lähemalt silmitsedes selgub karm tõde – kõik on viltu. Maja küljes ripub korteriomaniku poja tehtud jõulukaunistus, mis näitab kui viltu maja on tegelikult.

Foto: Margus Ansu