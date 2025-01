Tartu kutsub kampaaniaga prügi sortima

Viimase viie aasta jooksul on Tartus olmejäätmete liigiti kogumine märkimisväärselt kasvanud, kuid kampaania eesmärk on seda veelgi hoogustada.

Tartu linn alustas kampaaniat, mis kutsub linlasi prügi sortima. Sõnumitega «Ära mõtle üle: pakend on pakend!» ja «Ära maksa üle: sorteerides säästad!» suurendatakse teadlikkust, et õige jäätmekäitlus on vastutustundlik tegevus ja vähendab igapäevaseid kulutusi.