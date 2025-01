Tartu liinibussis liikuvat ringi lasteahistaja, politsei uurib mehe tausta

Politsei on kõnealusest postitusest teadlik ning mees on tuvastatud, teatas veebipolitseinik Alik Säde. Siiski pole keegi selle mehe tegevusega seoses politseisse pöördunud.

«Temaga on suheldud ning asjaolude selgitamine ja tema tausta uurimine käib,» sõnas Säde. Muu hulgas tegeleb politsei linna kaamerasalvestiste üle vaatamisega, et koguda teavet.

Politseile on lastega seotud juhtumid prioriteetsed ja kõigisse vihjetesse suhtutakse alati täie tõsidusega, rõhutas Säde. «Kui keegi näeb, et lastega käitutakse lubamatult, tuleb sellest otse ja esimesel võimalusel politseid teavitada, et saaksime koguda kokku vajaliku informatsiooni, kontrollida kõiki asjaolusid ja vajadusel lapsi aidata,» lisas veebipolitseinik.