Rindel sõltub ellujäämine väikestest asjadest, ka kätesoojendajast ja kuumast joogist

Parafiinist tõusvate aurude tõttu sellist tööd ruumis teha ei saa. Õhtu on käes ja väljas kottpime, ukseesine valgustus ulatub siiski trepiastmeist kaugemale asfaldile, mis on kaetud lume ja jääga. Et tuul kastrulipõhja soojendamast ei segaks ja gaasileek liialt ei hubiseks, tuleb ehitada tuuletõke. Lõhkilõigatud suuremat sorti plekkpurgi kaarjad küljed peavad tuult hästi.