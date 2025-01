Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg: väga palju eksimisruumi meil ei ole

Bigbank Tartu võrkpallimeeskond kohtub täna võõrsil Selver x Taltechiga ning külalismeeskonna peatreener Alar Rikberg (keskel) leiab, et erinevalt tartlastest saab Tallinna meeskond mängule minna pingevabalt.

Kord Bigbank Tartu, siis Pärnu võrkpalliklubi – nii on viimasel ajal vahetunud Cronimeti liiga liider. Kuid võitlus juhtpositsiooni nimel pole tühine ega asjata, selgitas meeskonna peatreener Alar Rikberg. Seetõttu ei saa ka mõelda, et küll veebruari alguses omavahel arveid klaaritakse, oluline on tänanegi mäng mulluse võitja Selver x Taltechi vastu.