Andres Kalvik: maksufestival jätkub spordiklubides

Pean rääkima kärpest, mille riik teeb ja mille puuduv osa tuleb katta lapsevanematel. Detsembris saime teada, et Reformierakonna valitsus on heaks kiitnud treenerite palkadeks mõeldud rahastuse vähendamise: varasema 50 protsendi asemel katab riik 45 protsenti töötasust. Kogusummas vähendab kultuuriministeerium treenerite tööjõukulu toetuste summat teist aastat järjest, seekordne kärbe on 12,3 miljonilt eurolt 11,8 miljonile eurole. Võttes arvesse asjaolu, et 500 000 eurot on riigieelarvet silmas pidades tühine summa, tekib paratamatult küsimus, kas see oli ainuvõimalik valik.