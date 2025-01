Rõdu prantsatas õppehoone seinalt maha ilmselt kehva kinnituse tõttu

Oecologicumi nime kandev õppehoone läbis alles mõne aasta eest põhjaliku uuenduskuuri, see avati õppetööks 4. veebruaril 2022. Muu hulgas lisati ajakohastamise käigus fassaadile neli rõdulaadset eenduvat konstruktsiooni. Tegu pole klassikaliste rõdudega, mille eesmärk on pakkuda inimestele võimalust uksest värske õhu kätte astuda. Nimelt nendel puuduvad ohutuspiirded ja need rajati projekti kohaselt selleks, et sinna saaks istutada silmailu pakkumiseks ning rohelise mõttelaadi rõhutamiseks väiksemat sorti puud. Haljastust neis seni siiski pole.