Pildid Teelt eksinud mees vajus vööni mülkasse, kõige halvemast päästis töötav telefon

Häirekeskusse helistas eksinud 30-aastane mees esmaspäeval kella poole kaheteistkümne ajal öösel. Segaduses ja veidi napsine mees selgitas, et oli peolt koju läinud, teelt eksinud, vööni vette kukkunud ega saa enam välja. Ka rääkis mees häirekeskusele, et tal on väga külm.