KIRI Jõulukuuskede veealune elu

Teadusasutused ja kohalikud omavalitsused muidugi ei salatse. Just neil päevil kogutakse vanu jõulukuuski Helsingis Hakaniemi rannas – ikka selleks, et nad merre uputada.

Soomlased on vana rahvatarkust põhjalikumalt uurinud ja selgitanud välja, et selline teguviis arendab ja suurendab vee-elustiku toitumisvõimalusi. Okstele tekib biokile ehk limane pind bakteritest, vetikatest ja seeneniidistikust. Seejärel saabuvad järgmised elustikurühmad, kellest juba moodustub toiduahel kaladele ja veelindudele. Värsked uuringud on näidanud, et ka suured puukogused vees ei ole halvendanud vee kvaliteeti looduslikes jõgedes ja järvedes. Otse vastupidi – need puud seovad vee all süsinikku. Puhastub ka veekogusse jõudev heitvesi.