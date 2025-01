KIRI Tõnissonide häärberi taga on tunda uut hingamist

Hävituspataljoni käes olnud aiamaja aina lagunes ja pärast selle lahkumist ei suutnud peremeheta jäänud lagunevat hoonet päästa ka hilisemad rentnikud. Viimaks oli maja sedavõrd lagunenud, et see tuli lammutada. Nüüd andis Eesti maaülikool lammutatud hoonele uue hingamise ja ehitab selle asemele taastuvate bioressursside väärindamise tootmiskeskuse. Häärberis asub aga maaülikooli mahekeskus ja Rõhu katsejaama kontor.

Suur osa Tõnissoni istutatud õunapuuaiast on siiski välja juuritud ja asemele on rajatud taimekasvatuse katselapid. Üle Viljandi maantee asuvast kahest puukoolist ei ole enam midagi alles. Sõjajärgsetel aastatel kaevasid kolhoosnikud Tõnissoni puukoolist õunapuuistikud välja ja need istutati maanteevalitsuse algatusel suurte teede äärde kraavikallastele. Samuti rajas kolhoos Räni külla hektarisuuruse õunaaia, mis on nüüdseks hävinud. Ent on hea näha, et maaülikooli mahekeskus areneb ja rakendusuuringud jätkuvad.