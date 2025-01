Tammeka naiskonda hakkab juhendama Bogdan Lukašenko

Samuti on Lukašenko kogenud mängija, kelle karjäär Eestis algas 2008. aastal Narva Transi ridades, viimati mängis ta 2022. aastal. Nende aastate jooksul on ta kuulunud veel Sillamäe, Lasnamäe Ajaxi, Tallinna Ararati ning saalijalgpallitiimide Maccabi ja Tallinna Bunker ridadesse.

Tartus polnud Ukrainast pärit Lukašenko veel aga töötanud. Lisaks esindusnaiskonna treeneri ametile hakkab ta ka klubi naiste ja tüdrukute jalgpalli koordineerima. «Minu eesmärk on aidata Tammeka esindusnaiskonda ja tüdrukute süsteemi. Näen, et siin on palju talente, kelle arengule soovin kaasa aidata. Ootan huviga ühiseid treeninguid ja mänge,» sõnas ta klubi teates.

Veel on Lukašenko klubile usalduse eest tänulik ning ta leidis, et Tammeka on piirkonna parim jalgpalliklubi, kus ta asub tööle hea meelega. «Olen õnnelik, et liitun siniste ja valgete perega,» märkis ta.