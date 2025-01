GALERII Tänavuseks Tartu linnakirjanikuks kuulutati Tõnis Vilu

Tõnis Vilu rääkis, et aastate jooksul on saanud Tartu tema kodulinnaks. «Siin on mõnus jalutada, rattaga sõita, raamatukogus käia,» lisas ta. «Emajõgi, pargid, kalmistud ja raamatud, mis kõik on kokku ju üks suur avalik ruum – see on minu Tartu kogemuse puhul üks olulisematest aspektidest.»