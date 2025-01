TÄNAVAKÜSITLUS JA GALERII Mida te lumistest oludest arvate?

Linna piiril seisis ühel väljal sügavas lumes Opel ja ehkki oli aru saada, et kinni pole see jäänud, sest masin oli oma peatuspaika tagurdanud, tekitas olukord siiski küsimusi. Küsinud juhilt, miks too autoga sellises lumes on, tegi juht suured silmad ning vastas, et tegu on ju parklaga.