Kui Tartu Postimehe ajakirjanikud sündmuskohale jõudsid, olid päästjad suurema osa puust tee pealt eemaldanud, nii et alles oli ainult selle autole kukkunud osa. Läks õnneks, et puu ei kukkunud elumajale, kus auto omanik väidetavalt elab.

Nagu ütles kõrvalmajas elav Loit Retter, viibib Mitsubishi omanik puhkusel. Seejuures nägi Retter juhtunud pealt. «See käis päris kiiresti. Lükkasin lund ja kuulsin, kuidas see hakkas ragisema. Naabermaja ees lükkas üks inimene lund ja ma veel hõikasin talle, et kutsugu autoomanikud,» kirjeldas ta.

Retteri sõnutsi hüüdis õnnetus tulles. Ta osutas auto peale kukkunud puu naaberpuule, mis on umbes sama kasvu. «Linnavalitsuse suhtumine ajab pahaseks. Nende puude pärast on aastaid kirjutatud, aga midagi ei võeta ette. See võib majadele ja inimestele kukkuda,» pahvatas ta. «Miks linn midagi ei tee?»