GALERII NOËP tõmbas ülikoolide korvpallilahingu eel rahva käima, kuid Tartu sai suure kaotuse

Laupäeva õhtul oli Tartu ülikooli spordihoone tavapärasest rohkem elektrit täis. Kes teab, kas seepärast, et enne mängu ja mängu ajal tegi saalisolijatele muusikat Eesti üks menukamaid muusikuid NOËP, või seepärast, et algamas oli põhimõtteline vastasseis Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli korvpallimeeskondade vahel. Kõige tipuks mängitakse ju August Soku rändkarika peale, mis on novembrist saati tartlaste käes.