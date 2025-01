Üle kodude ahervaremete paistab kurjakuulutav põlengusuits. Foto on tehtud 10. jaanuaril Pacific Palisadeses.

USA läänerannikut, täpsemalt Californiat on Los Angelese piirkonnas tabanud maastikupõlengud. Tuleroaks on langenud kümnete tuhandete ameeriklaste kodud. Kuid sealkandis asuvas Irvine’i linnas, tunnise jalgrattasõidu kaugusel Vaiksest ookeanist on ju ka Tartu aukodaniku, Tartu ülikooli emeriitprofessori Rein Taagepera üks kahest kodust ...