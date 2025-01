Talv on vägagi talve nägu, sest lumele on nädalalõpu alguseks antud luba taevast alla tulla. Kuid tuleb ka lörtsi ja kohati jäävihma ning üle maa tormab tuul. Kui aga õues olla ei meeldi, saab minna sooja otsima kultuuriasutustest, kus veel mõneski on täiesti tasuta üritusi.