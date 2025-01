PANE TÄHELE Suurem lumi jõuab Tartusse nädalavahetusel

Reedel sajab Tartumaal nii lund, lörtsi kui ka vihma, teatas keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak. Et õhutemperatuur kõigub miinus ühe ja pluss ühe kraadi vahel, võib tulla ka jäävihma, mis muudab teed ja tänavad libedaks, hoiatas Paljak.

Tiheda saju tõttu on teeolud keerulised ka Jõgevamaal. Võimaluse korral tuleks sõitmisest hoiduda. Kui see aga võimalik pole, on sajualadel tähtis hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega, hoiatab transpordiamet.