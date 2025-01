Tartu maratoni toimumises kahtlust pole

Muidugi on kahju, et kõige magusam suusatamise aeg, aasta lõpp, mil inimestel ka aega oli, möödus lumeta, märkis Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk. «Alles jaanuari esimestel päevadel tekkis maratonirajal suusatamise võimalus. Kuid kui plahvatusliku innuga seda tehti, näitab, et tahtmine on inimestel suur,» sõnas ta.