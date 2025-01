Tartu suusabaas on justkui vales kohas – mõnes paigas Eestis ajab lumi üle ääre, aga Tähtvere spordipargis kas kümmet sentimeetritki lumevaru enam on.

Ilmselgelt enam ei ole. Ma ei usu siiski, et meie suusarajad on vales kohas. Eks see maailm ongi selline, Eesti veel eriti – üks serv saab ülearu ja teine ei midagi. Tartus ongi lund vähem kui Haanjas või Otepääl, aga egas tali taeva jää. Küll ta tuleb.