Erni Kask: Tartu – Euroopa kriitilise mõtlemise pealinn?

Tartu on kriitilise mõtlemise linn – nii öeldi mulle, kui ma 2018. aasta alguses Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise protsessi vedama hakkasin. Mulle on see ütlemine sümpatiseerinud. Ülikoolilinnana on analüüsil ja teadmistel põhinev kriitika meie noblesse oblige. Pole aga võimalik jätta reageerimata, kui kriitika on põhjendamatu või isegi pahatahtlik ning see sünnib paljuski isiklikule maitsele ja vildakatele tõlgendustele toetudes.