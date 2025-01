juhtkiri Liiga väikese maja elanike mure

Kuidas ikkagi on võimalik, et 2015. aastal igati seaduslikult valminud maja on juba muutunud elamiskõlbmatuks, aga keegi ei vastuta? Esimesed märgid probleemidest ilmnesid aastal 2022 ja asi läheb järjest hullemaks, see on silmagagi näha. Mida aga ei ole näha, on see, kuidas maja püstitanud Mapri Ehitus või keegi kõrvaline süüdlane probleemi lahenda võtab.