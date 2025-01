Korvpallimeeskond jääb hooajaga rahule, kuid kõva koslep näitas, et ühtsus tuleb üles leida

Suure kaotuse ja eesootava mängu kohta jagasid mõtteid Tartu meeskonna spordidirektor Janar Talts ja peatreener Aivar Kuusmaa. «Taltechi me alahinnata ei saa, eriti praeguses seisus, kus me saime just pea 50 punktiga naha peale,» ütles Janar Talts.