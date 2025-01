Judokatel algab aasta tuttava turniiri, aga uute reeglitega

Elva spordihoones saab täna õhtul paika neli tatamit, et nendel siis homme aasta esimene judoturniir pidada. Eriti väljakutsuvaks ja põnevaks võiks 31. korda toimuv Elva Open osutuda aga seetõttu, et see on ka esimene võistlus uuendatud reeglite järgi.