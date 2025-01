Ihaste spordimaja ja MTÜ Tartu Squashiklubi juht Lii Saarma-Eriksoo rääkis, et müügikuulutuse mõte on ennekõike aimu saada olukorrast kinnisvaraturul, seega ei pruugi 399 999 euroga müügis olev hoone niipea uut omanikku leida.

«Tahtsime lihtsalt teada, et kui me sooviks praegu kinnisvara müüa, siis mis turul üldse toimub. Aga kui peaksimegi müügitehinguni jõudma, siis kindlasti ei tee me seda kerge südamega,» ütles Saarma-Eriksoo.