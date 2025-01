Parasjagu palgiga metsast tulnud asjaarmastaja Tõnu Sangla rääkis, et metsategu on justkui omaette teraapia, mille käigus kaob ajataju ning tekib eriline side hobuse ja ümbritseva loodusega.

Pealegi on see rasketehnikast mitu korda keskkonnasäästlikum, rõhutas ta. «Hobusega töötades ei jää loodusesse nii julma jälge,» lisas Sangla. «Kui talvel õigel ajal metsa ära teed, siis ei saa kevadel looduse tärgates arugi, et seal on puid maha võetud.»