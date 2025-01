PALJU ÕNNE Elva kooli pikaaegne õpetaja tähistas 100. sünnipäeva

Nina Sivase elutee on olnud pikk ja huvitav, kuid eriliselt märkimisväärne on see, et ta on 38 aastat töötanud pedagoogina Elva keskkoolis, kirjutab Nõo valla koduleht. Pedagoogile omaselt viisakas ja suhtlemisaldis oli Nina Sivas ka kolmapäeval, kui ta kõigi sünnipäevalistega väikesed vestlused pidas.