Algas Oskar Lutsu huumoripreemia kandidaatide esitamine

Korraldajad ootavad kõiki esitama huumoripreemia kandidaate, et välja selgitada järgmine Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat. Kandidaate oodatakse 14. veebruarini 2025. aastal e-posti aadressile kaidi.magi@jogevakultuur.ee või paberkandjal Palamuse rahvamajja või Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse, Suur tn 5, Jõgeva. Kandidaadi esitajal palutakse lisada ka lühike põhjendus, miks just see inimene nimetatud preemiat väärib.