Krudisevast lumest ümbritsetud Tartu vaksal on kargel esmaspäeva keskpäeval tühi nagu esmaspäevahommikune kõrts ning kusagilt ei leia vihjeid sellest, et poole tunni pärast saabub perrooni äärde rong, mis on osake ajaloolisest rongiühendusest Baltimaade pealinnade vahel. Mis sest, et tegelikult tuleb vähemalt praegu sellel ühendusel kaks korda ümber istuda.