Erle Nõmm: olgu kiidetud partei ja valitsus

Eeskätt ei saa üle ega ümber innovaatilisusest. Alustagem sellest, et me ootame avasüli turiste. Selle ilmekaks näiteks on valitsuse väljapakutud seiklusmäng «Otsime kärpeid». Seiklusmängu allmeede on maksufestival, mis pole mingi paaripäevane kohaliku tähtsusega pralle, vaid mitmeaastane ettevõtmine.

Nimetatud kahe meetme koosmõjul on saavutatud olukord, kus keegi ei tea, mida, kust ja kui palju tuleb loovutada. Mäng kestab tööl, kodus, puhkehetkel ja toob ka riigikassasse kopsaka raha, mis on ajal, kui iga sent on arvel, eriti teretulnud. Kindlasti on abiks ka samal ajal toimuvad mitmemiljonilised reklaamikampaaniad Vahemere maades ja mujalgi – nemad seal ei tea ju, et meilgi on siin küllaltki palju päikest.