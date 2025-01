Irja alakivi: ennetus on ravist odavam

Sotsiaalministeerium juhib täiesti õigesti ja õigustatult tähelepanu asjaolule, et linnad ja vallad on loiud kasutama võimalusi, mis neil on elanike vaimse tervise eest hoolitsemiseks. See tahtlikult kasutamata jäetud või alakasutatud võimalus ehk potentsiaal peitub selles, kas maakasutuse planeerimine ja omavalitsuse arengu planeerimine – detailplaneeringud, üldplaneering, arengukava, eelarvestrateegia – koostatakse elanikkonna tervist, sealjuures vaimset tervist, hoidvalt ja arvestavalt. Ja kas see väljendub ka tegudes, mitte kõlavates sõnades.