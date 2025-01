Age Petter: üksikud pensionärid elavad suhtelises vaesuses

Mis on suhteline vaesus? Tegemist on terminiga, mis kirjeldab olukorda, kus inimese elamistingimused on alla ühiskonna keskmise elatustaseme. Näiteks 2023. aasta seisuga loetakse Eestis suhtelise vaesuse piiriks 807 euro suurust kuusissetulekut ühe leibkonnaliikme kohta. Võrdluseks oli 2023. aastal meie keskmine vanaduspension 700 eurot, mullu 774 eurot. See tähendab, et puhtalt arvude järgi elavad kõik Eesti üksikud pensionärid suhtelises vaesuses.



Tegelikkuses käib osa pensionäridest ka tööl või neil on muud sissetulekut, mistõttu elab suhtelises vaesuses «vaid» 71 protsenti meie üksikutest pensionäridest. Selle näitaja poolest oleme muu hulgas Euroopa tipus. Viimaste seas oleme pensioni asendusmäära statistikas. Kui Euroopa Liidus moodustab pension keskmiselt ligi 50–60 protsenti inimese endisest palgast, siis Eestis on see tase vaid 46 protsenti. Seetõttu on ka mõistetav, miks elukalliduse tõusu tõttu on otsustanud kümned tuhanded pensionärid jätkata töötamist. Kusjuures võrreldes sajandi algusega on 65–74-aastaste tööturul osalemise määr kerkinud peaaegu kaks korda.



Pensionipõlves töötamine ei pruugi aga alati võimalik olla, eriti füüsilist pingutust nõudvate tööde puhul. Ka on raskemate tööõnnetuste osakaal vanemaealiste töötajate seas suur.



Seega, soovides pensionieas 2000 euro suurust sissetulekut, tuleks kogumist alustada juba praegu. Kogumise alustamine on keeruline mitmel põhjusel: peamine on teadmiste, motivatsiooni või distsipliini puudumine, mitte otseselt rahalised võimalused.