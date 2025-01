INTERVJUU Sirla loodab kleepsudega katta lennuki

Ado Vabbe preemia on Tartu kõige auväärsem tunnustus. Nagu on statuudis kirjas, tunnustatakse sellega loometööd, mis on rikastanud meie linna kunstielu ning mõjutanud laiemalt Eesti kultuurimaastikku. Vastab ju tõele?

Nojah, see on kindlasti rikastanud nii linnaruumi kui ka Tartu kultuurielu. Mulle meeldib öelda, et Tartu on Eesti tänavakunsti pealinn ja minu eeskujul on hakanud seda päris paljud ütlema. See meeldib mulle väga. Viimasel ajal proovin öelda hoopis nii, et Tartu on Euroopas tähtis tänavakunstilinn.