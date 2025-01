Hiljuti avalikule väljapanekule saadetud detailplaneeringusse soovis kaubamaja kinnitavat märget, et mängukoht, millesse ettevõte on koos linnaga aastaid panustanud, saaks terviklikult uude kohta viidud.

«Rõhutame, et mänguväljak ja selle säilimine on linna elanikele ja külastajatele väga oluline ning seetõttu on vajalik uus asukoht detailplaneeringus nimetada,» seisab kirjas, mille allkirjastas TKM Kinnisvara Tartu OÜ juhatuse liige Peeter Kütt.