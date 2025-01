Jäätmejaamade tööpõld laienes ning hinnad tõusid

Keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Voolaid märkis esiteks, et ohtlike jäätmete kogumiskastidega tanklaid jäi Tartus iga aastaga vähemaks. Näiteks seetõttu, et mõni ei tahtnud, et uue pesula kõrval konteiner oleks. Tartu keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer lisas sedagi, et paljud bensiinijaamad on muutunud automaatseks, mistõttu pole hea, kui ohtlikud jäätmed on järelevalveta.