Vee molekul koosneb vaid kahest vesiniku ja ühest hapniku aatomist, kuid praegu tundub, et neid elemente on seal ikka tunduvalt rohkem, sest vett on mitmes jões liiga palju. Üleujutused on teinud pahandust Pärnumaal ja mujalgi, näiteks Pedja kõrgele tõusnud vetevoog kimbutas äsja Kirna kandis matkajaid, nii et tarvis läks päästjaid ja isegi helikopterit. Kuidas on aga lood Emajõega?