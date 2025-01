IN MEMORIAM Suri arhitekt Virve Tiirmaa

Eesti arhitektide liidu ja Tartu arhitektkonna allkirjastatud nekroloogis on kirjas, et Virve Tiirmaa loomingut võib vaadata Tartus Nisu ja Veeriku tänava vahel, kus asub Eesti arhitektuuris unikaalseimaid eramurajoone. Need on L-kujulised elamud, mis on Tulbi tänavast Ravilani paigutatud nii, et kokkupuutuvate majade puhul jääb igaühe 100-ruutmeetrine sisehoov sellisena, et sinna naabri aknad ei avane, ehkki kaks seina on naabermajade välisseinad. Lisaks väike eesaed.