Kaitseväe akadeemia esine plats võib saada väärika kindrali nime

Kindral Ernst-Johannes Põdder (1879–1932) pole Tartule võõras. Esiteks selle tõttu, et ta oli ülikoolilinnas sündinud, õppinud ja töötanud. Teisalt sellegi tõttu, et enne Nõukogude okupatsiooni algust kandis Vabadussõjas Landesveeri alistanud ja 1924. aasta detsembrimässu maha surunud väejuhi nime praegune Pepleri tänav. Seetõttu ongi poliitikud ja kultuuriedendajad viimastel aastatel arutanud Pepleri tänava vana nime taastamist.

Tänavanimesid ümber muutma ei hakata, ütles linnapea Urmas Klaas, vaid tema meelest on mõttekas luua uut väärtust. Seda enam, et kaitseväe akadeemia hoone esisel alal praegu nime pole ning et kindral Põddra mälestuse jäädvustamise on varem tõstatanud ka kaitseliit. Nii otsustaski linnvalitsus selle koha kasuks.